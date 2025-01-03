Вероника Степанова: «Извините, девочки, но я просто не вижу, кто с такой Терентьевой сможет побороться на главных стартах сезона в этом году»
В декабре олимпийская чемпионка Терентьева (Непряева) впервые вышла на старт после родов. Она выиграла спринт на «Красногорской лыжне» и финишировала седьмой в «разделке» на этапе Кубка России.
«Случайно встретила сегодня на лыжне в парке имени Лазутиной Наталью Терентьеву, которая делала интервальную тренировку. Это что-то потрясающее – и я редко такие слова использую по отношению к другим лыжницам!
Мощность, резкость, техника – кажется, Наталья еще сильнее стала по сравнению с той, за которой я гналась в 2023-м! Извините, девочки, но я просто не вижу, кто с такой Терентьевой сможет побороться на главных стартах сезона в этом году.
Ну, а я пока дохаживаю беременность и пытаюсь решить, должна ли я быть рада такому преображению после родов, как я сегодня видела – или расстраиваться от того, что победить такую Наталью будет крайне сложно?» – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка Степанова.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий