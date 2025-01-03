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Вероника Степанова: «Извините, девочки, но я просто не вижу, кто с такой Терентьевой сможет побороться на главных стартах сезона в этом году»

Вероника Степанова высоко оценила возвращение Натальи Терентьевой в лыжные гонки.

В декабре олимпийская чемпионка Терентьева (Непряева) впервые вышла на старт после родов. Она выиграла спринт на «Красногорской лыжне» и финишировала седьмой в «разделке» на этапе Кубка России.

«Случайно встретила сегодня на лыжне в парке имени Лазутиной Наталью Терентьеву, которая делала интервальную тренировку. Это что-то потрясающее – и я редко такие слова использую по отношению к другим лыжницам!

Мощность, резкость, техника – кажется, Наталья еще сильнее стала по сравнению с той, за которой я гналась в 2023-м! Извините, девочки, но я просто не вижу, кто с такой Терентьевой сможет побороться на главных стартах сезона в этом году.

Ну, а я пока дохаживаю беременность и пытаюсь решить, должна ли я быть рада такому преображению после родов, как я сегодня видела – или расстраиваться от того, что победить такую Наталью будет крайне сложно?» – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка Степанова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
logoНаталья Терентьева (Непряева)
лыжные гонки
logoВероника Степанова
logoсборная России жен (лыжные гонки)
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