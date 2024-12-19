Вероника Степанова: «20 школьников, студентов, работников, которые не пьют, не курят, бегают на лыжах или играют в футбол – куда лучше ситуации, когда 1 из 20 – чемпион страны, а остальные – «разрядники по литрболу»
Вероника Степанова сравнила значимость массового и профессионального спорта.
«Я вижу, что сейчас происходит поворот в подходе государства к спорту, и одобряю его. Двадцать школьников, студентов, работников, которые не пьют, не курят, по выходным бегают на лыжах или играют в футбол – это куда лучше ситуации, когда один из двадцати – чемпион страны, а остальные – «разрядники по литрболу».
Но если государство уже десять лет в тебя инвестировало, чтобы ты стала именно чемпионкой. Если тебя взяли в ЦСП сборных команд и платят тебе зарплату, то ты просто обязана постараться победить на главных стартах. Либо отказаться в пользу тех, у кого есть шанс», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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