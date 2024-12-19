  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Вероника Степанова: «20 школьников, студентов, работников, которые не пьют, не курят, бегают на лыжах или играют в футбол – куда лучше ситуации, когда 1 из 20 – чемпион страны, а остальные – «разрядники по литрболу»
3

Вероника Степанова: «20 школьников, студентов, работников, которые не пьют, не курят, бегают на лыжах или играют в футбол – куда лучше ситуации, когда 1 из 20 – чемпион страны, а остальные – «разрядники по литрболу»

Вероника Степанова сравнила значимость массового и профессионального спорта.

«Я вижу, что сейчас происходит поворот в подходе государства к спорту, и одобряю его. Двадцать школьников, студентов, работников, которые не пьют, не курят, по выходным бегают на лыжах или играют в футбол – это куда лучше ситуации, когда один из двадцати – чемпион страны, а остальные – «разрядники по литрболу».

Но если государство уже десять лет в тебя инвестировало, чтобы ты стала именно чемпионкой. Если тебя взяли в ЦСП сборных команд и платят тебе зарплату, то ты просто обязана постараться победить на главных стартах. Либо отказаться в пользу тех, у кого есть шанс», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoВероника Степанова
лыжные гонки
Лыжи в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Вяльбе о Сметаниной: «Никаких прогнозов, человек в очень тяжелом состоянии»
28 минут назад
Вероника Степанова: «Искренне недоумеваю, встречая людей, которые говорят о мечте попасть на Олимпиаду. Это похоже на «мечтаю увидеть Париж». Чистой воды туризм»
4348 минут назад
Глава Федерации прыжков с трамплина России об отстранении спортсменов: «Предпосылки к возвращению имеются. Надеемся, что весной ситуация изменится»
сегодня, 07:05
Олимпийская чемпионка Терентьева планирует выступить на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке
13вчера, 19:16
Микаэла Шиффрин может пропустить остаток сезона из-за травмы
1вчера, 18:16
Большунов, Терентьева, Коростелев, Червоткин, Спицов, Сорина выступят в «Гонке чемпионов» в Рязани
8вчера, 12:15
Александр Большунов: «Сейчас главное – выбраться из того состояния, в котором я нахожусь. Отступать не собираюсь»
6вчера, 11:09
Бородавко о Большунове: «Постковидное состояние – тяжелое. Никто не знает, сколько нужно времени на возвращение к прежним кондициям»
4вчера, 08:26
Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2024/25: «Тур де Ски» стартует в Тоблахе 28 декабря, ЧМ пройдет в Тронхейме в феврале-марте
68вчера, 07:09
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке
3вчера, 05:52
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Сундлинг – 3-я, Йохауг – 4-я
615 декабря, 15:48
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Амундсен продолжает лидировать, Клэбо – 2-й, Ниенге – 3-й
1415 декабря, 13:40
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Каличева – 2-я, Крупицкая, Непряева и Горбунова делят 3-е место
315 декабря, 12:47
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев вышел в лидеры, Горбунов – 2-й, Коростелев – 3-й, Большунов – 5-й
15 декабря, 12:44
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1229 сентября, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Рекомендуем