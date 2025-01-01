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Шлинн о победе в гонке на «Тур де Ски»: «Йохауг выглядела бодро в конце, но я начала думать о том, о чем раньше не осмеливалась – лидерство в общем зачете»

Йохауг и Шлинн оценили выступление в классическом преследовании на «Тур де Ски».

Астрид Ойре Шлинн одержала победу, в финишном спурте опередив Терезу Йохауг.

– Тереза, ты обняла Астрид после финиша. Довольна сотрудничеством?

Тереза: Оно не могло бы быть лучше. Сегодня мы выиграли гонку вместе, мы сменяли друг друга впереди на протяжении всей дистанции. Таким был план перед стартом: мы попытаемся меняться как можно чаще, чтобы удержать высокий темп. И мы видели в конце, что отыгрываем много секунд.

– Вы планировали, что ты будешь работать впереди на подъемах?

Тереза: Нет, мы собирались все время варьировать. Это было классно.

– Астрид, Тереза говорит, что вы отлично сотрудничали. Согласна?

Астрид: Лучше и быть не могло. Было очень классно бежать.

– Каким был план?

Астрид: План был именно таким, как мы его реализовали. Я дождалась, пока она меня доберет, а потом мы рванули вместе, не забывая меняться, если впереди бегущий начинал замедляться.

Мы старались использовать свои сильные стороны: Тереза взяла первый крутой подъем, а я вышла вперед на следующем пологом и держала максимум на выходе с него.

– Что вы думали о подсказках об отставании соперниц? Например, у Диггинс выдался тяжелый день.

Тереза: Жаль ее, что она так много проиграла, но это хорошо для нас, ха-ха. Мы должны быть честными и признать это. Такие большие отставания много значат для общего зачета. Я очень рада, что возьму с собой эти секунды перед спринтом в Валь-ди-Фьемме. У нас тоже может случиться плохой день, так что нельзя отказываться от секунд и минут в свою пользу.

– Астрид, ты опасалась Терезу в спурте?

Астрид: Тереза выглядела бодро в конце, но я начала думать о том, о чем, возможно, раньше не осмеливалась – лидерство в общем зачете ТДС. Подумала, что такого шанса больше не будет, и нужно попробовать.

– Что вы думаете о том, что случится в Валь-ди-Фьемме? Меньше участников в классическом спринте – будет возможность выйти из пролога?

Тереза: Да, шанс есть, но его нужно использовать. Для меня важнейшим будет скиатлон.

Астрид: И подъем в гору.

Тереза: Да, и гора, конечно же. Но скиатлон из двух «нормальных» гонок, если так можно сказать.

– Астрид, ты сможешь получить в запас какие-то секунды перед горой относительно Терезы?

Астрид: Тогда это должно случиться в спринте. Это может получиться, но у меня должен быть хороший день. Надеюсь на это, – рассказали Шлинн и Йохауг в эфире Viaplay.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’‘
logoАстрид Ойре Шлинн
logoТереза Йохауг
logoДжесси Диггинс
лыжные гонки
logoТур де Ски
logoсборная США жен
logoсборная Норвегии жен
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