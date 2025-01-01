Шлинн о победе в гонке на «Тур де Ски»: «Йохауг выглядела бодро в конце, но я начала думать о том, о чем раньше не осмеливалась – лидерство в общем зачете»
Астрид Ойре Шлинн одержала победу, в финишном спурте опередив Терезу Йохауг.
– Тереза, ты обняла Астрид после финиша. Довольна сотрудничеством?
Тереза: Оно не могло бы быть лучше. Сегодня мы выиграли гонку вместе, мы сменяли друг друга впереди на протяжении всей дистанции. Таким был план перед стартом: мы попытаемся меняться как можно чаще, чтобы удержать высокий темп. И мы видели в конце, что отыгрываем много секунд.
– Вы планировали, что ты будешь работать впереди на подъемах?
Тереза: Нет, мы собирались все время варьировать. Это было классно.
– Астрид, Тереза говорит, что вы отлично сотрудничали. Согласна?
Астрид: Лучше и быть не могло. Было очень классно бежать.
– Каким был план?
Астрид: План был именно таким, как мы его реализовали. Я дождалась, пока она меня доберет, а потом мы рванули вместе, не забывая меняться, если впереди бегущий начинал замедляться.
Мы старались использовать свои сильные стороны: Тереза взяла первый крутой подъем, а я вышла вперед на следующем пологом и держала максимум на выходе с него.
– Что вы думали о подсказках об отставании соперниц? Например, у Диггинс выдался тяжелый день.
Тереза: Жаль ее, что она так много проиграла, но это хорошо для нас, ха-ха. Мы должны быть честными и признать это. Такие большие отставания много значат для общего зачета. Я очень рада, что возьму с собой эти секунды перед спринтом в Валь-ди-Фьемме. У нас тоже может случиться плохой день, так что нельзя отказываться от секунд и минут в свою пользу.
– Астрид, ты опасалась Терезу в спурте?
Астрид: Тереза выглядела бодро в конце, но я начала думать о том, о чем, возможно, раньше не осмеливалась – лидерство в общем зачете ТДС. Подумала, что такого шанса больше не будет, и нужно попробовать.
– Что вы думаете о том, что случится в Валь-ди-Фьемме? Меньше участников в классическом спринте – будет возможность выйти из пролога?
Тереза: Да, шанс есть, но его нужно использовать. Для меня важнейшим будет скиатлон.
Астрид: И подъем в гору.
Тереза: Да, и гора, конечно же. Но скиатлон из двух «нормальных» гонок, если так можно сказать.
– Астрид, ты сможешь получить в запас какие-то секунды перед горой относительно Терезы?
Астрид: Тогда это должно случиться в спринте. Это может получиться, но у меня должен быть хороший день. Надеюсь на это, – рассказали Шлинн и Йохауг в эфире Viaplay.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий