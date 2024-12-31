Шведская лыжница Майя Далквист снялась с «Тур де Ски» из-за болезни.

Об этом сообщила Федерация лыжных видов спорта Швеции.

Далквист на «Тур де Ски»-2024/25 стала шестой в спринте на первом этапе многодневки и заняла 46-е место в классическом масс-старте на 15 км в рамках второго этапа.