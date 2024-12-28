Юрий Каминский: «Большунов еще однозначно не находится в состоянии спортивной формы. На финише марафона он выглядел достаточно затянуто»

Юрий Каминский считает, что лыжник Александр Большунов пока не в форме.

– За лыжными гонками в этом сезоне успеваете следить?

– Посмотрел марафон в Кирово-Чепецке.

– У Александра Большунова вы видите положительную динамику?

– Волна ребят 1995-96 годов рождения: Большунов, Спицов, Червоткин – уже как минимум не молодеет, а более молодые спортсмены начинают наступать им на пятки. Безусловно, прирост у молодежи есть.

Что касается Саши, я посмотрел на финише. Судя по темпо-ритмовым показателям, он еще однозначно не находится в состоянии спортивной формы. На финише он выглядел достаточно затянуто.

Не думаю, что он настолько устал, что не мог последние 100-150 метров добавить в частоте. Видимо, это просто еще не наработано. Думаю, этот этап впереди, что добавит ему в результате, – сказал тренер сборной России по биатлону.

Большунова не узнать после сезона-сказки – потерял форму или мотивацию?