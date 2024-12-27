Ииво Нисканен пропустит «Тур де Ски» из-за болезни

Трехкратный олимпийский чемпион Ииво Нисканен пропустит многодневку «Тур де Ски» из-за болезни..

Об этом сообщили в Федерации лыжного спорта Финляндии. «Тур де Ски» пройдет в Италии с 28 декабря по 5 января.

На данный момент Нисканен занимает шестое место в общем зачете Кубка мира. Это лучший результат среди спортсменов, не выступающих за Норвегию.

«Сначала пришлось отменить Рождество, а теперь и «Тур де Ски». Посмотрим, что будет в следующем году», – написал Нисканен в соцсети.