Ииво Нисканен пропустит «Тур де Ски» из-за болезни
Трехкратный олимпийский чемпион Ииво Нисканен пропустит многодневку «Тур де Ски» из-за болезни..
Об этом сообщили в Федерации лыжного спорта Финляндии. «Тур де Ски» пройдет в Италии с 28 декабря по 5 января.
На данный момент Нисканен занимает шестое место в общем зачете Кубка мира. Это лучший результат среди спортсменов, не выступающих за Норвегию.
«Сначала пришлось отменить Рождество, а теперь и «Тур де Ски». Посмотрим, что будет в следующем году», – написал Нисканен в соцсети.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Yle
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