Племянник Сметаниной о состоянии экс-лыжницы: «Жизни ничего не угрожает. Однако восстановление будет идти долго»

Состояние здоровья Раисы Сметаниной не представляет угрозы для жизни.

Об этом сообщил племянник четырехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Юрий Сметанин.

Сметанина перенесла обширный инсульт в декабре, позже ее перевезли из Сыктывкара на лечение в медицинский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге.

«Ее перевели из реанимации в интенсивную терапию, она в палате лежит одна, все есть. Логопед работает над восстановлением речи, идет восстановление других функций организма.

Жизни ничего не угрожает, слава богу. Однако восстановление будет идти долго, потому что болезнь ударила сильно. Но положительные эффекты уже есть», – сказал Сметанин.