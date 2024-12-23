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Сергей Устюгов пропустит марафон на чемпионате России в Кирово-Чепецке

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов пропустит марафон на чемпионате России в Кирово-Чепецке

Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Мужской марафон на 50 км свободным стилем пройдет 26 декабря

«Гонки тяжелые. Это не десятка и не 15 км – с кондачка не пробежишь. Я знаю точно, что не побежит Устюгов. Он сегодня сказал, что поедет домой. А что касается остальных, надеюсь, что за завтрашний день ничего не случится, и основных лидеров мы увидим на старте», – сказала Вяльбе.

Сегодня Устюгов занял 67-е место в квалификации спринта на этапе Кубка России, а накануне стал 60-м в гонке на 10 км с раздельным стартом.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
лыжные гонки
чемпионат России
logoЕлена Вяльбе
logoсборная России (лыжные гонки)
ФЛГР
logoСергей Устюгов
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