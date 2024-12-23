Сергей Устюгов пропустит марафон на чемпионате России в Кирово-Чепецке
Олимпийский чемпион Сергей Устюгов пропустит марафон на чемпионате России в Кирово-Чепецке
Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Мужской марафон на 50 км свободным стилем пройдет 26 декабря
«Гонки тяжелые. Это не десятка и не 15 км – с кондачка не пробежишь. Я знаю точно, что не побежит Устюгов. Он сегодня сказал, что поедет домой. А что касается остальных, надеюсь, что за завтрашний день ничего не случится, и основных лидеров мы увидим на старте», – сказала Вяльбе.
Сегодня Устюгов занял 67-е место в квалификации спринта на этапе Кубка России, а накануне стал 60-м в гонке на 10 км с раздельным стартом.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем