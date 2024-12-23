Олимпийский чемпион Сергей Устюгов пропустит марафон на чемпионате России в Кирово-Чепецке

Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Мужской марафон на 50 км свободным стилем пройдет 26 декабря

«Гонки тяжелые. Это не десятка и не 15 км – с кондачка не пробежишь. Я знаю точно, что не побежит Устюгов. Он сегодня сказал, что поедет домой. А что касается остальных, надеюсь, что за завтрашний день ничего не случится, и основных лидеров мы увидим на старте», – сказала Вяльбе.

Сегодня Устюгов занял 67-е место в квалификации спринта на этапе Кубка России, а накануне стал 60-м в гонке на 10 км с раздельным стартом.