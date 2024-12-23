Вяльбе о возвращении Терентьевой: «Когда она будет в хорошей форме, рядом с ней уже никого не останется»
Елена Вяльбе оценила возвращение Натальи Терентьевой после родов.
Терентьева заняла седьмое место в гонке на 5 км классическим стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.
«Конкуренция в женской сборной у нас очень серьезная, но с учетом того, что Наталья у нас тренировалась до родов и сразу после того, как родила, понятно, что она уже в неплохой форме. Это очень высокий и крутой результат, потому что она всего четыре месяца как родила ребенка.
Было видно, что на последнюю часть дистанцию ее не хватило, но это Наталья Терентьева. Когда она будет в хорошей форме, рядом с ней уже никого не останется», – рассказала Вяльбе.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: РБ Спорт
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