Горные лыжи. Кубок мира. Годжа победила в супергиганте, Гут-Бехрами – 2-я, Редлер – 3-я
София Годжа выиграла супергигант на этапе Кубка мира по горным лыжам в США.
Горные лыжи
Кубок мира
Бивер Крик, США
Женщины, супергигант
1. София Годжа (Италия) – 1.03,90
2. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,48
3. Ариане Редлер (Австрия) – 0,55
4. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,60
5. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,64
6. Марта Бассино (Италия) – 0,80
7. Кайса Викхофф Лие (Норвегия) – 0,95
8. Романе Мирадоли (Франция) – 1,13
Опубликовано: Полина Лоцик
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