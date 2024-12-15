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Горные лыжи. Кубок мира. Годжа победила в супергиганте, Гут-Бехрами – 2-я, Редлер – 3-я

София Годжа выиграла супергигант на этапе Кубка мира по горным лыжам в США.

Горные лыжи 

Кубок мира

Бивер Крик, США

Женщины, супергигант

1. София Годжа (Италия) – 1.03,90

2. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,48

3. Ариане Редлер (Австрия) – 0,55

4. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,60

5. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,64

6. Марта Бассино (Италия) – 0,80

7. Кайса Викхофф Лие (Норвегия) – 0,95

8. Романе Мирадоли (Франция) – 1,13

Опубликовано: Полина Лоцик
Корнелия Хюттер
Ариане Редлер
супергигант (жен)
София Годжа
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logoКубок мира
горные лыжи
Марта Бассино
Федерика Бриньоне
сборная Швейцарии жен
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