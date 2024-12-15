Горные лыжи. Кубок мира. Годжа победила в супергиганте, Гут-Бехрами – 2-я, Редлер – 3-я

София Годжа выиграла супергигант на этапе Кубка мира по горным лыжам в США.

Горные лыжи Кубок мира Бивер Крик, США Женщины, супергигант 1. София Годжа (Италия) – 1.03,90 2. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,48 3. Ариане Редлер (Австрия) – 0,55 4. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,60 5. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,64 6. Марта Бассино (Италия) – 0,80 7. Кайса Викхофф Лие (Норвегия) – 0,95 8. Романе Мирадоли (Франция) – 1,13