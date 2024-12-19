Вероника Степанова: «Искренне недоумеваю, встречая людей, которые говорят о мечте попасть на Олимпиаду. Это похоже на «мечтаю увидеть Париж». Чистой воды туризм»

Вероника Степанова считает, что российские спортсмены не должны быть «туристами».

«Я искренне недоумеваю, встречая людей, которые говорят о какой-то мечте попасть на Олимпиаду, на чемпионат или Кубок мира. Это похоже на «мечтаю увидеть Париж или Долину гейзеров на Камчатке». Ну, увидела. А «Париж»-то тебя – нет. Это чистой воды туризм.

Есть спортсмены, которых вполне устраивает раз за разом быть «уверенно в десятке». Место в команде, зарплата, возможность жить в «режиме пузыря», сбор-старт-отдых, еще сколько-то там лет – и ни о чем не думать. Такой подход я еще могу хоть как-то понять, хотя не согласна с ним. Но ездить на любые соревнования, зная, как говорит один наш тренер, что «свое место в протоколе придется на коленях искать»?! Не понимаю и вас призываю не понимать.

«Главное – не победа, а участие» – это девиз из прошлого века, спорт тогда был любительским. Никто не перепутает меня с фанатом Большунова, но одним его качеством я искренне восхищаюсь: для него существует лишь первое место. И чтобы побеждать, он и сам очень много работает, и мотивирует людей вокруг себя на такую же работу. Грамотно, тщательно и требовательно. Вот поэтому и побеждает.

А как же узнать заранее, у кого есть шансы, а у кого нет? Так простительно думать только далеким от современного спорта людям. Сюрпризы случаются только на стартах любителей. В лыжных гонках, в любом олимпийском, профессиональном циклическом виде спорта есть объективные показатели. Мониторинг, тесты и еще раз тесты. Они расскажут про твои шансы все», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».