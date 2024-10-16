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Степанова о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я многих спортсменов, выступивших в Париже, не понимаю. Зачем вы туда ездили? В туристических целях?»

Лыжница Степанова заявила, что не понимает участвовавших в Олимпиаде-2022 россиян.

– Как вы отнеслись к тем, кто поехал на Игры в Париж?

– Моя позиция: ехать на Олимпиаду стоит только в том случае, когда есть очень большая вероятность на победу. Не победа ради победы, а для того, чтобы напомнить миру откуда этот спортсмен. «Золото» – это тридцать секунд славы перед камерами, надо им пользоваться.

Я многих спортсменов, выступивших в Париже, не понимаю. За исключением наших теннисисток другие медали не привезли. Спрашивается: зачем вы туда ездили? В туристических целях? Ради спонсорского телефона? Хотели фото с Томасом Бахом?

– Вас удивило, что в России не было принято централизованного решения по Олимпиаде? Все пустили на самотек. Хотите – езжайте, хотите – нет.

– Все правильно: оставили решение за спортсменами. Мы до сих пор живем устоявшимися догмами, что как скажут – так и делаем. Почему спортсмены, например, не участвуют в составлении календаря соревнований? Почему Большунов не может сказать: «Я вот Коростелева победил, хочу теперь соревноваться с Ардашевым»?

– С другой стороны, а что еще должен МОК сделать, чтобы мы поняли, что нам на Олимпиадах не место? Они уже ввели все возможные санкции.

– Я им очень благодарна, что они не изображают натянутую улыбку и ясно дают понять, что не готовы идти на компромисс. Здесь все очевидно.

Нам идти дальше точно не в ногу с ними. А если что-то изменится, то мы всегда открыты, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: БИЗНЕС Online
лыжные гонки
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