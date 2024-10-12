Александр Панжинский: «Верю, что Олимпийские игры-2026 станут такой линией, после которых начнется наше возвращение»
Александр Панжинский верит в допуск российских спортсменов после Олимпиады-2026.
На данный момент россияне отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
«Верю, что Олимпийские игры 2026 года станут такой линией, после которых начнется наше возвращение. Потому что мы видим, что после Олимпиады в Париже многие виды спорта, ранее не допущенные, начали получать нейтральные статусы и участвовать в международных соревнованиях», – сказал серебряный призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках Панжинский.
Зимняя Олимпиада пройдет в феврале 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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