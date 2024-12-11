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Дмитрий Губерниев: «Если мы будем оставаться отстраненными, Большунов может раньше времени завершить карьеру — это факт»

Дмитрий Губерниев высказался о мотивации Александра Большунова продолжать карьеру.

— Большунов вернулся после коронавируса. Как вы думаете, сколько лет он еще сможет искать мотивацию для выступления на внутренних стартах?

— Если нам сейчас скажут, что еще 10 лет ничего не светит в плане возвращения в большой мировой спорт, это будет одна история. Считаю, что прав Серохвостов, который сказал, что надо называть вещи своими именами. Будь ты 21‑кратным чемпионом страны — мотивация все равно страдает. Я не верю, когда люди говорят, что мы мотивированы так, как при подготовке к Олимпиаде. Они лукавят!

Другой вопрос, что кто‑то все равно сильно старается. Не буду называть фамилии, но наши биатлонисты высочайшего уровня говорили, что они были бы совсем другими сейчас, если бы могли выступать на Кубках мира.

Большунову до конца не очень интересно. Он великий лыжник, трехкратный олимпийский чемпион, король лыж. Если он находит мотивацию бороться — молодец. Но эта мотивация не запредельная. Ее нельзя сравнить с той, что бывает при подготовке к Олимпиаде.

 — Допускаете, что Александр может преждевременно завершить карьеру, если Россия не вернется на международную арену?

— Это касается не только Большунова, люди уже завершают карьеры. Вы думаете, Ступак ушла бы из спорта, если бы бегали на Кубках мира и готовились к Олимпиадам? Если мы будем оставаться отстраненными, Большунов может раньше времени завершить карьеру — это факт.

Но надо понимать, чем будет заниматься спортсмен (после завершения карьеры). Сейчас ему платят хорошие деньги — найдет ли он новую высокооплачиваемую работу? Ему семью кормить, — сказал Губерниев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoАлександр Большунов
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logoДмитрий Губерниев
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