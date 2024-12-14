Егор Сорин: «Видно, что сейчас Терентьев в нормальных кондициях. До этого какие‑то несчастные случаи не помогали ему подняться на пьедестал»
Егор Сорин отметил форму российского лыжника Александра Терентьева.
Сегодня двукратный олимпийский призер Терентьев выиграл коньковый спринт на этапе Кубка России в Чусовом.
«Терентьев молодец, выиграл. Видно, что сейчас Александр находится в нормальных кондициях. До этого какие‑то несчастные случаи не помогали ему в спринте подняться на пьедестал. Но сегодня, как говорится, все сошлось, все получилось», - сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Сорин.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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