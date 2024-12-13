Ски-альпинистка Прохорова о Кубке мира в Куршевеле «Мне запретили использовать мой шлем и рюкзак. У меня будет шлем из команды Швейцарии и рюкзак из команды Италии»
Об этом россиянка рассказала в своем телеграм-канале.
Варвара Прохорова получила нейтральный статус и прилетела в Куршевель для участия в Кубке мира.
«У меня все хорошо, встретили меня тут отлично! Правда, есть много сложностей, не только очень длинный перелет.
Я покупала билет в последний момент, и удалось взять тариф, по которому можно прилететь только с рюкзаком. Не смогла взять свои лыжи и палки. Мне их одолжит друг из Австралии, с которым мы вместе бегали за австрийскую команду в серии Ski Classics.
Также мне запретили использовать мой шлем и рюкзак. В итоге у меня будет шлем из команды Швейцарии и рюкзак из команды Италии.
Вот такая настоящая семья у нас в ски-альпинизме!» – написала Прохорова.
Она первой из зимников возвращается на Кубок мира – нашла спонсоров и решила с визой. Мы поговорили!
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