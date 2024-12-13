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Ски-альпинистка Прохорова о Кубке мира в Куршевеле «Мне запретили использовать мой шлем и рюкзак. У меня будет шлем из команды Швейцарии и рюкзак из команды Италии»

Ски-альпинистке Прохоровой запретили использовать свой шлем на Кубке мира.

Об этом россиянка рассказала в своем телеграм-канале. 

Варвара Прохорова получила нейтральный статус и прилетела в Куршевель для участия в Кубке мира.

«У меня все хорошо, встретили меня тут отлично! Правда, есть много сложностей, не только очень длинный перелет.

Я покупала билет в последний момент, и удалось взять тариф, по которому можно прилететь только с рюкзаком. Не смогла взять свои лыжи и палки. Мне их одолжит друг из Австралии, с которым мы вместе бегали за австрийскую команду в серии Ski Classics.

Также мне запретили использовать мой шлем и рюкзак. В итоге у меня будет шлем из команды Швейцарии и рюкзак из команды Италии.

Вот такая настоящая семья у нас в ски-альпинизме!» – написала Прохорова. 

Она первой из зимников возвращается на Кубок мира – нашла спонсоров и решила с визой. Мы поговорили!

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Варвары Прохоровой
ски-альпинизм
logoКубок мира
Варвара Прохорова
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