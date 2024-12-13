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Тренер сборной России по ски-альпинизму: «Прохорова летит на Кубок мира одна. Трудно сказать, какие перспективы ее выступления на этом старте»

Ски-альпинистка Варвара Прохорова полетит на Кубок мира во Францию без тренера.

Об этом рассказал главный тренер сборной России по ски-альпинизму Павел Шабалин.

Этап Кубка мира в Куршевеле стартует 13 декабря. Ранее спортсменка получила нейтральный статус. 

«Визу получила только Прохорова. Ее тренер визу пока не получил, она летит одна. Трудно сказать, какие перспективы выступления на этом старте. Все-таки три года наши спортсмены не выступали на соревнованиях», – сказал Шабалин.

От отметил, что основная часть команды примет участие в соревнованиях, которые пройдут в Азербайджане с 10 по 13 января.

Она первой из зимников возвращается на Кубок мира – нашла спонсоров и решила с визой. Мы поговорили!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ТАСС
сборная России (ски-альпинизм)
Варвара Прохорова
Павел Шабалин
ски-альпинизм
logoКубок мира
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