Тренер сборной России по ски-альпинизму: «Прохорова летит на Кубок мира одна. Трудно сказать, какие перспективы ее выступления на этом старте»

Ски-альпинистка Варвара Прохорова полетит на Кубок мира во Францию без тренера.

Об этом рассказал главный тренер сборной России по ски-альпинизму Павел Шабалин.

Этап Кубка мира в Куршевеле стартует 13 декабря. Ранее спортсменка получила нейтральный статус.

«Визу получила только Прохорова . Ее тренер визу пока не получил, она летит одна. Трудно сказать, какие перспективы выступления на этом старте. Все-таки три года наши спортсмены не выступали на соревнованиях», – сказал Шабалин.

От отметил, что основная часть команды примет участие в соревнованиях, которые пройдут в Азербайджане с 10 по 13 января.

Она первой из зимников возвращается на Кубок мира – нашла спонсоров и решила с визой. Мы поговорили!