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Ски-альпинистка Прохорова: «В лыжной федерации в какой-то степени тоталитарный режим. Создаются условия, но при этом от спортсменов требуют полного подчинения»

Ски-альпинистка Варвара Прохорова сравнила федерацию лыж с тоталитарным режимом.

Ранее Прохорова получила нейтральный статус для участия в Кубке мира по ски-альпинизму, который стартует 14 декабря во французском Куршевеле.

– Наверняка ты следишь за не чужими тебе лыжами. Представляешь, что было бы, продолжай заниматься ими, а президент [Федерации лыжных гонок России] – Елена Вяльбе, которая категорически против нейтрального статуса?

– Да представляю. Поэтому я и в ски-альпинизме, ха-ха.

На самом деле это очень тяжелая ситуация. В лыжной федерации в какой-то степени тоталитарный режим. Система выстроена так, что все как на конвейере. Сильно работает команда, выкладывается персонал, создаются условия, но при этом и от спортсменов требуют полного подчинения. Я вижу это примерно так.

А в ски-альпинизме много самостоятельных творческих ребят. У нас сборная-то собралась два года назад, поэтому и относятся к нам в этом смысле проще, – сказала Прохорова в интервью Спортсу’‘.

Она первой из зимников возвращается на Кубок мира – нашла спонсоров и решила с визой. Мы поговорили!

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
ски-альпинизм
лыжные гонки
ФЛГР
сборная России (ски-альпинизм)
Варвара Прохорова
logoЕлена Вяльбе
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