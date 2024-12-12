Ски-альпинистка Прохорова: «В лыжной федерации в какой-то степени тоталитарный режим. Создаются условия, но при этом от спортсменов требуют полного подчинения»

Ски-альпинистка Варвара Прохорова сравнила федерацию лыж с тоталитарным режимом.

Ранее Прохорова получила нейтральный статус для участия в Кубке мира по ски-альпинизму, который стартует 14 декабря во французском Куршевеле.

– Наверняка ты следишь за не чужими тебе лыжами. Представляешь, что было бы, продолжай заниматься ими, а президент [Федерации лыжных гонок России] – Елена Вяльбе, которая категорически против нейтрального статуса?

– Да представляю. Поэтому я и в ски-альпинизме, ха-ха.

На самом деле это очень тяжелая ситуация. В лыжной федерации в какой-то степени тоталитарный режим. Система выстроена так, что все как на конвейере. Сильно работает команда, выкладывается персонал, создаются условия, но при этом и от спортсменов требуют полного подчинения. Я вижу это примерно так.

А в ски-альпинизме много самостоятельных творческих ребят. У нас сборная-то собралась два года назад, поэтому и относятся к нам в этом смысле проще, – сказала Прохорова в интервью Спортсу’‘.

Она первой из зимников возвращается на Кубок мира – нашла спонсоров и решила с визой. Мы поговорили!