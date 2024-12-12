Ски-альпинистка Прохорова: «Может, и правильно говорить как Вероника Степанова, если дальше хочешь расти как личность в государственном строе»

Ски-альпинистка Прохорова поделилась мнением о высказываниях Вероники Степановой.

Ранее Международная федерация ски‑альпинизма (ISMF) допустила россиян до соревнований. Варвара Прохорова в декабре сообщила, что получила нейтральный статус и выступит на этапе Кубка мира, который стартует 14 декабря в Куршевеле.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова ранее неоднократно высказывалась против участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

– С Вероникой Степановой ты знакома?

– Да. Мы в целом при встрече приветливы, но особо не общаемся и какие-то дискуссии на разные темы точно не ведем.

– Но тебе известна ее позиция.

– Ну, слушай, хорошо иметь такую позицию, когда ты уже олимпийский чемпион. Может быть, вообще и правильно говорить как она, если дальше хочешь расти как личность в государственном строе. Может, она для себя уже закрыла или отложила этап достижения спортивных вершин на международном уровне? Каждому свое.

– Для тебя стало сигналом выступление наших летников на Олимпиаде в Париже?

– Очень серьезным. Поняла, что и моя Олимпиада – это реально.

Помнишь, мы с тобой списывались в августе, и ты скинул контакты ребят, которые выступали в Париже? Я связалась с ними, и они охотно откликнулись, дали рекомендации по заявке на нейтральный статус, разные наставления. Это приятно, что спортсмены из разных видов готовы так друг друга поддерживать, – сказала Прохорова в интервью Спортсу’‘.

Она первой из зимников возвращается на Кубок мира – нашла спонсоров и решила с визой. Мы поговорили!