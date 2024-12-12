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Ски-альпинистка Прохорова, получившая нейтральный статус: «Я подалась на визу в сентябре, а паспорт вернули только через 2 месяца. Сейчас такое время, что все нужно делать заранее»

Ски-альпинистка Прохорова рассказала о сложностях с оформлением визы до Кубком мира.

Ранее Международная федерация ски‑альпинизма (ISMF) допустила россиян до соревнований. Варвара Прохорова в декабре сообщила, что получила нейтральный статус и выступит на этапе Кубка мира, который стартует 14 декабря во французском Куршевеле.

– Давай сразу проясним: мы с тобой давно на связи. И я знаю, что ты сама еще в сентябре озаботилась Шенгеном – уже тогда думала о декабрьском Кубке мира. Не ждала, когда клюнет петух или за тебя включится федерация, а заранее начала шевелиться.

– На самом деле пару лет назад я отчетливо поняла: моя жизнь только в моих руках. Если есть варианты, когда о тебе могут позаботиться – отлично. Но если нет гарантий, лучше самому все продумать, чтобы потом никого не винить. Просто взять ответственность за свою карьеру на себя.

Я предполагала, что никто нам в этой ситуации помогать не станет. Ну, или станет, но будет поздно. И поэтому начала действовать. Тем более сейчас такое время, что все нужно делать заранее. Вот я подалась на визу в сентябре, а мне вернули паспорт только через два месяца. 60 дней делали, прикинь! А если бы я проснулась в ноябре?

– Правильно понимаю, что из всей пятерки ски-альпинистов виза только у тебя?

– К сожалению, так. Поэтому, получается, в Куршевеле выступлю только я. А вот второй этап в Азербайджане, и туда уже точно попадают все.

– Знаю, что на нейтральный статус вы подавали сами, а не после пинка федерации.

– У меня давно крутилось в голове, что нужно писать в международную федерацию. А Никита Филиппов, наш сильнейший парень в этом виде, на связи с ними. Ему всего 22, но он уже лет 7 занимается ски-альпинизмом, участвовал на юношеской Олимпиаде-2020 в Лозанне. И вот он как-то сказал: нам могут дать нейтральный статус. Это было в начале сентября. Благодаря его сигналу мы начали суетиться, переписываться.

– Помню, что самым сложным на предварительном этапе было собрать 5 тысяч евро – такой взнос за рассмотрение на нейтральный статус установила международная федерация.  

– Меня это не испугало. Скажу честно, зарплата у меня совсем не высокая. И просто так достать 5 тысяч евро я, к сожалению, не могу. Но у меня в голове включился режим не паники, а поиска вариантов: а как можно решить эту проблему? Была уверена, что это реально. В крайнем случае была готова вложить все свои средства и снять сколько нужно с кредитной карты.

Вместе с тем активно начала искать спонсоров. За карьеру у меня сложились неплохие отношения с некоторыми людьми, заинтересованными спортом. В некоторых случаях они точечно, но очень здорово мне помогали. И вот на этот раз, скажу честно, один из них согласился не просто помочь, а внести сразу всю сумму, – рассказала Прохорова в интервью Спортсу’‘.

Она первой из зимников возвращается на Кубок мира – нашла спонсоров и решила с визой. Мы поговорили!

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
ски-альпинизм
Варвара Прохорова
сборная России (ски-альпинизм)
logoКубок мира
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