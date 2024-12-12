Юрий Бородавко: «Хотелось бы поскорее иметь соревновательную практику на международной арене. Даже норвежцы понимают, что без наших спортсменов соревнования скучны»
Тренер Юрий Бородавко надеется на возвращение лыжников на мировую арену.
«Надежда, конечно, есть. Ради этого мы и продолжаем готовиться. Поддерживаем свою форму. Хотелось бы поскорее иметь соревновательную практику на международной арене», – сказал Бородавко «СЭ».
«Даже уже сами норвежцы понимают, что без наших спортсменов соревнования скучны. Мы уже устали говорить об этом. Надеюсь, что иностранные спортсмены все чаще будут выступать в нашу поддержку, и их заявления повлияют на наш допуск», – цитирует тренера «ВсеПроСпорт».
Бьорген о лыжных гонках: «У мужчин слишком много Норвегии. Не хватает соперничества, дуэлей с россиянами, что делает соревнования скучноватыми»
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
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