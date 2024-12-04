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Юрий Бородавко: «Пока не изменится политическая обстановка в мире, российским спортсменам не приходится ждать послаблений санкций»

Бородавко заявил, что FIS не хочет видеть российских спортсменов на соревнованиях.

«Судя по тому, какую информацию из FIS получаем сейчас, там не ждут русских и не хотят видеть нас на международных соревнованиях.

Пока не изменится политическая обстановка в мире, российским спортсменам не приходится ждать послаблений санкций», – сказал Юрий Бородавко.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Metaratings
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