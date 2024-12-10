Карлссон, Андерссон, Сван и Халварссон пропустят этап Кубка мира в Давосе
Шведская лыжница Фрида Карлссон пропустит этап Кубка мира в Давосе.
Об этом сообщил менеджер сборной Швеции Андерс Бистрем.
Также на этапе не выступят Эбба Андерссон, Линн Сван (из-за болезни) и Калле Халварссон (из-за проблем со спиной).
Гонки пройдут с 13 по 15 декабря.
Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Федерация лыжных видов спорта Швеции
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