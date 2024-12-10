Карлссон, Андерссон, Сван и Халварссон пропустят этап Кубка мира в Давосе

Шведская лыжница Фрида Карлссон пропустит этап Кубка мира в Давосе.

Об этом сообщил менеджер сборной Швеции Андерс Бистрем.

Также на этапе не выступят Эбба Андерссон , Линн Сван (из-за болезни) и Калле Халварссон (из-за проблем со спиной).

Гонки пройдут с 13 по 15 декабря.

Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе