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Прохорова о нейтральном статусе: «Я всю карьеру стремилась к олимпийскому успеху. То, что сейчас происходит, это уже приятные хлопоты»

Лыжница Прохорова назвала приятными хлопотами получение нейтрального статуса.

Ранее стало известно, что Международная федерация ски‑альпинизма (ISMF) допустила российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Нам пока международная федерация прислала только приглашения, чтобы мы заранее смогли сделать визы. Но сам нейтральный статус также обещали прислать. Пока у меня его нет. На руках есть визы и билеты. Если я получаю статус, то успеваю и уже стартую на Кубке мира.

Я всю карьеру стремилась к олимпийскому успеху. Даже то, что сейчас происходит, это уже приятные хлопоты», – сказала Варвара Прохорова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Варвара Прохорова
сборная России (ски-альпинизм)
ски-альпинизм
logoКубок мира
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