Бородавко о коронавирусе у Большунова: «Врачи говорят, что последствия длительные, как и процесс восстановления»
Бородавко заявил, что процесс восстановления Александра Большунова будет долгим.
Ранее сообщалось, что трехкратный олимпийский чемпион Большунов переболел коронавирусом. В текущем сезоне лыжник не попал в призы в четырех из пяти гонок Кубка России, где принимал участие.
«Должно пройти время. Трудно сказать, сколько. Врачи говорят, что последствия длительные, как и процесс восстановления», – сказал тренер российских лыжников Юрий Бородавко.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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