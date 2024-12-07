Бородавко о коронавирусе у Большунова: «Врачи говорят, что последствия длительные, как и процесс восстановления»

Бородавко заявил, что процесс восстановления Александра Большунова будет долгим.

Ранее сообщалось, что трехкратный олимпийский чемпион Большунов переболел коронавирусом. В текущем сезоне лыжник не попал в призы в четырех из пяти гонок Кубка России, где принимал участие.

«Должно пройти время. Трудно сказать, сколько. Врачи говорят, что последствия длительные, как и процесс восстановления», – сказал тренер российских лыжников Юрий Бородавко .