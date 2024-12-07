Линн Сван пропустит спринт и скиатлон на этапе Кубка мира в Лиллехаммере из-за простуды
Шведская лыжница Линн Сван не выступит в гонках Кубка мира в Лиллехаммере.
6 декабря шведская сборная сообщила, что у Сван появилась головная боль, и ее изолировали от команды. Спустя несколько часов стало известно, что лыжница не будет участвовать в спринте и скиатлоне из-за симптомов простуды.
Сван заменит Марта Розенберг.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: NRK
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