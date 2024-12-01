Бородавко о Большунове: «Пока состояние далеко от пика. С мотивацией нет проблем – были со здоровьем и тренировочной работой»

Тренер Александра Большунова считает, что лыжник еще вернется на свой пик.

Сегодня на этапе ФосАгро Кубка России в Вершине Теи прошла «разделка» классикой на 10 км. Трехкратный олимпийский чемпион Большунов занял девятое место, уступив 48,1 секунды победителю гонки – Савелию Коростелеву.

«С мотивацией нет проблем, у него были проблемы со здоровьем и в целом с тренировочной работой. В связи с этим на снегу не смогли выполнить определенное количество скоростной работы. Видно, что движения медленные, нет резкости, нет мощности, не выходит на свои максимальные пульсы, которые он мог показывать в лучшие годы. Поэтому пока состояние далеко от пика.

Когда он вернется? Конечно, вернется. Но это должно пройти время, поскольку так быстро все качества не приходят. Быстрота, скоростная выносливость… Должно прийти определенное время. За счет стартов будет набираться форма», – сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.