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Норвежский журналист Салтведт: «Снижение мировой конкуренции в лыжах и ухудшение отношений в норвежской команде – следствие отсутствия российских лыжников»

Норвежский журналист NRK оценил последствия турниров без российских лыжников.

С весны 2022 года россияне не допускаются до соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Снижение мировой конкуренции в лыжах и ухудшение отношений в норвежской команде – естественное следствие отсутствия российских лыжников, не только Большунова. Но и общее отсутствие конкуренции со стороны других стран для норвежских мужчин. У женщин все иначе, к счастью.

Очень распространено мнение, что норвежские мужчины на данный момент слишком превосходят остальных. Нет ни Большунова, ни немцев, ни шведов, которые могли бы составить им конкуренцию. Есть французы и Пеллегрини, но только в спринте.

И поэтому было бы немного абсурдно, если бы сейчас, когда большинство реальных конкурентов для Крюгера и других являются представителями одной нации, существовала бы нормальная командная лояльность в отношении тактики. Мы могли видеть это на примере Руки. Никакого особого отношения к другим норвежцам.

Это ново и хорошо для гонок. Но это также показывает отсутствие реальной конкуренции для норвежских дистанционных лыжников. Включая Большунова, который по-прежнему считается лучшим лыжником в мире наряду с Клэбо. Все надеются, что боевые действия на Украине скоро закончатся, и все вернется в нормальное русло, в том числе и в спорте», – сказал норвежский журналист NRK Ян Петтер Салтведт.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
logoАлександр Большунов
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная Франции
logoсборная Норвегии
logoСимен Хегстад Крюгер
лыжные гонки
logoсборная Норвегии жен
logoФедерико Пеллегрино
logoсборная России (лыжные гонки)
Ян Петтер Салтведт
logoЙоханнес Клэбо
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