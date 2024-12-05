Норвежский журналист Салтведт: «Снижение мировой конкуренции в лыжах и ухудшение отношений в норвежской команде – следствие отсутствия российских лыжников»

Норвежский журналист NRK оценил последствия турниров без российских лыжников.

С весны 2022 года россияне не допускаются до соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Снижение мировой конкуренции в лыжах и ухудшение отношений в норвежской команде – естественное следствие отсутствия российских лыжников, не только Большунова . Но и общее отсутствие конкуренции со стороны других стран для норвежских мужчин. У женщин все иначе, к счастью.

Очень распространено мнение, что норвежские мужчины на данный момент слишком превосходят остальных. Нет ни Большунова, ни немцев, ни шведов, которые могли бы составить им конкуренцию. Есть французы и Пеллегрини, но только в спринте.

И поэтому было бы немного абсурдно, если бы сейчас, когда большинство реальных конкурентов для Крюгера и других являются представителями одной нации, существовала бы нормальная командная лояльность в отношении тактики. Мы могли видеть это на примере Руки. Никакого особого отношения к другим норвежцам.

Это ново и хорошо для гонок. Но это также показывает отсутствие реальной конкуренции для норвежских дистанционных лыжников. Включая Большунова, который по-прежнему считается лучшим лыжником в мире наряду с Клэбо. Все надеются, что боевые действия на Украине скоро закончатся, и все вернется в нормальное русло, в том числе и в спорте», – сказал норвежский журналист NRK Ян Петтер Салтведт .