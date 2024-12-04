Коростелев о Большунове: «Два колумниста утягивают чужие регалии то в декрет, то в биатлон. Выберите цель поинтереснее, вашу любимую фигуристку можно в обе крайности позвать»

Лыжник Савелий Коростелев пожелал Александру Большунову восстановления.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вместо этапа Кубка России в Вершине Теи отправился в Москву на обследование.

После этого олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова предложила Большунову уйти в отпуск по уходу за ребенком. Комментатор Дмитрий Губерниев поддержал Степанову и написал, что после декрета Большунову можно перейти в биатлон.

«Не сказка, а быль.

Два колумниста утягивают чужие регалии то в декрет, то в биатлон. В первом случае – напомнить о себе, во втором – имя суперзвезды лыж к биатлону приплести.

Выберите цель поинтереснее, к примеру, вашу любимую фигуристку можно в обе крайности позвать.

Саше – восстановления, жду на лыжне😉», – написал Коростелев.