Большунов тренируется с дочкой: «Наконец-то Ева показала мне, как нужно выполнять движения»
Александр Большунов показал тренировку с дочкой.
«Наконец-то Ева показала мне, как нужно выполнять движения❤️❤️❤️», – написал трехкратный олимпийский чемпион по лыжам.
Большунов досрочно завершил выступления на втором этапе Кубка России, чтобы пройти дополнительное обследование.
Большунова не узнать после сезона-сказки – потерял форму или мотивацию?
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Александра Большунова
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