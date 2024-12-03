Петтер Нортуг рассматривает возможность перехода в Австрию
Норвежский лыжник Петтер Нортуг рассматривает возможность получения гражданства Австрии.
Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира сообщал, что может перейти в сборную другой страны ради участия в зимних Играх-2026. Среди вариантов, в частности, назывался Лихтенштейн.
Норвежцу 38 лет, он завершил карьеру в 2018-м, но позже высказывался о возможном возвращении спорт.
«Сейчас я не привередлив, мне необходим паспорт», – отметил Нортуг, не исключив, что ему придется жениться ради получения гражданства другой страны.
«Мы ждем ответа [от лыжной федерации Австрии]. Это раскроет путь к потенциальным возможностям.
Я рассчитываю на подтверждение или отказ в течение недели.
Что могу ответить тем, кто считает это трюком для привлечения внимания? Они могут купить себе красный и белый маркеры (цвета флага Австрии – Спортс’‘), чтобы во время Олимпиады можно было нарисовать флаг на лбу», – сказал Нортуг.
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