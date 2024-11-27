  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Черноусов о возможном переходе Нортуга в Лихтенштейн: «Сейчас не могу так много сказать, но лично я всегда Петтеру рад»
1

Черноусов о возможном переходе Нортуга в Лихтенштейн: «Сейчас не могу так много сказать, но лично я всегда Петтеру рад»

Илья Черноусов заявил, что был бы рад Петтеру Нортугу в сборной Лихтенштейна.

38-летний норвежский лыжник Нортуг ранее заявил, что рассматривает переход в Лихтенштейн для участия в Олимпиаде-2026. Сборную этой страны тренирует бронзовый призер Сочи-2014 Черноусов.

«Прямо сейчас не могу так много сказать, но лично я всегда Петтеру рад», – цитирует Черноусова Dagbladet.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Dagbladet
logoсборная Норвегии
сборная Лихтенштейна
logoИлья Черноусов
лыжные гонки
logoОлимпиада-2026
logoПеттер Нортуг
Рекомендуем
Лыжи в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке
сегодня, 06:44
Дмитрий Губерниев: «Вяльбе превратилась в абсолютно нерукопожатного персонажа. У меня нет никакого желания говорить про эту девушку»
47вчера, 19:49
Петтер Нортуг заявил, что рассматривает переход в Лихтенштейн: «Это шанс на Олимпиаду. Их сборную тренирует Черноусов»
14вчера, 17:54
Елена Вяльбе: «Если бы президент FIS хотел, чтобы мы вернулись, ему очень сложно. Там все основные страны – русофобы, они как раз и его не поддерживают»
5вчера, 12:43
Вяльбе о словах про «бомбу на Лондон»: «Безусловно, это было сказано на эмоциях. Но я не собираюсь извиняться перед кем-то за эти слова»
27вчера, 12:34
Александр Большунов: «Полкоманды болеет, лежит с ковидом, вторая часть только начала отходить. Вот первое дыхание было сегодня»
5вчера, 10:49
Юрий Бородавко: «Лимитирующие факторы пока не дают Большунову выйти на пик своей формы»
1вчера, 10:33
Елена Вяльбе: «Спицов в тактическом плане очень правильно провел всю гонку и все сделал просто супер»
1вчера, 09:33
Екатерина Смирнова: «У меня проблема с надкостницей, правую ногу в конце дистанции вообще не чувствую. Но даже с такой ногой удалось выиграть, я не ожидала»
3вчера, 07:58
Коростелев о 30-м месте в «разделке»: «Устал чуть-чуть. Это случается, все в порядке. Смотрите второй этап, будет нормально»
4вчера, 07:36
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1229 сентября, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Лыжник Коростелев о матче с футболистами: «Очень интересно сыграть против Аршавина, Быстрова, Погребняка. У нас есть возможность перебегать их»
420 апреля, 05:15
Степанова и Большунов победили в дистанционных зачетах Кубка России по лыжным гонкам
37 апреля, 14:10
РУСАДА в марте получило 20 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов
123 апреля, 08:01
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Превц победил, Хубер – 2-й, Форфанг – 3-й
122 марта, 22:08
Горные лыжи. Кубок мира. Рогентин победил в супергиганте, Мейар – 2-й, Буассе – 3-й, пять швейцарцев попали в топ-8
22 марта, 16:34
Горные лыжи. Кубок мира. Ледецка победила в супергиганте, Бриньоне – 2-я, Викхофф Ли – 3-я
22 марта, 16:15
Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в общем зачете, Сван – 2-я, Карлссон – 3-я
1617 марта, 12:13