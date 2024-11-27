Черноусов о возможном переходе Нортуга в Лихтенштейн: «Сейчас не могу так много сказать, но лично я всегда Петтеру рад»

Илья Черноусов заявил, что был бы рад Петтеру Нортугу в сборной Лихтенштейна.

38-летний норвежский лыжник Нортуг ранее заявил, что рассматривает переход в Лихтенштейн для участия в Олимпиаде-2026. Сборную этой страны тренирует бронзовый призер Сочи-2014 Черноусов .

«Прямо сейчас не могу так много сказать, но лично я всегда Петтеру рад», – цитирует Черноусова Dagbladet.