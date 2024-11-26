Петтер Нортуг заявил, что рассматривает переход в Лихтенштейн: «Это шанс на Олимпиаду. Их сборную тренирует Черноусов»

Петтер Нортуг заявил, что может выступить на Олимпиаде-2026 за Лихтенштейн.

Двукратный олимпийский чемпион из Норвегии рассказал об этом в подкасте «Резервный состав» телеканала TV2.

– Если я поеду на ОИ в следующем году, от какой страны, как ты думаешь, будет проще всего квалифицироваться?

– Турция.

– Или Лихтенштейн? Тогда, думаю, путь на ОИ-2026 возможен. Мне кажется, нам туда нужно.

– Ты всерьез это рассматриваешь?

– Да.

– Охотишься за гражданством?

– Да-да.

– И Лихтенштейн лидирует?

– Лихтенштейн выглядит привлекательно. У них есть лыжная федерация. И знаете, кто тренирует сборную? Он взял медаль в марафоне в Сочи – Илья Черноусов . Он там тренер. Может быть, это шанс на следующую Олимпиаду . Лихтенштейн близок к Альпам. Это центр, если хочешь тренироваться. Быстро добираться до всего, чего угодно, – сказал Нортуг.

Норвежский лыжник оценил вероятность того, что переход в Лихтенштейн и выступление на Играх состоятся.

«20 процентов. Было бы чертовски круто поучаствовать в еще одной Олимпиаде, и это должно случиться в 2026-м. В 2030-м будет уже поздно», – добавил Нортуг .