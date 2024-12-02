Юрий Бородавко: «Отстранение от международных стартов психологически влияет на мотивацию Большунова. Это видно и по тренировочному процессу»
Бородавко признал наличие проблем с мотивацией у Александра Большунова.
Трехкратный олимпийский чемпион не попал в призы в четырех гонках из пяти на Кубке России. В прошлом сезоне у Большунова была серия из 23 побед подряд.
«Хоть мы и думаем, что отстранение от международных соревнований не сказывается, но все равно это психологически влияет на мотивацию Большунова. Это видно и по тренировочному процессу.
Хотим мы этого или нет, но планка потихоньку падает без международных стартов. Психологию человека изменить очень трудно», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
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