Сергей Чепиков: «Я надеюсь, что большинство стран поддержит допуск наших лыжников. К Олимпийским играм они смогут отлично подготовиться»

Сергей Чепиков считает, что российские лыжники смогут подготовиться к Олимпиаде.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) разослала письмо национальным федерациям с аргументами за возвращение россиян на соревнования. Они отстранены с 2022 года.

«Я надеюсь, что большинство стран поддержит допуск наших лыжников и спортсмены выступят уже с первого международного старта в начале сезона.

Сложно говорить, в какой форме они будут при допуске. Я думаю, что к Олимпийским играм они смогут отлично подготовиться, если будут участвовать. Но ко всему сезону непонятно, могут быть некоторые провалы», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Чепиков .

Похоже, наших лыжников допустят – даже норвежцы не смогут помешать