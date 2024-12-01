«В Большунова врезался квадрокоптер, с которого идет трансляция. Это недоработка оператора, организаторов». Бородавко об инциденте на Кубке России

Тренер Александра Большунова рассказал, как в лыжника врезался квадрокоптер.

Сегодня на этапе ФосАгро Кубка России в Вершине Теи прошла классическая 10-километровка с раздельным стартом. Во время гонки коптер влетел в Большунова, зацепив ногу и лыжную палку.

«Сегодня в гонке случился курьезный случай. Когда Саша Большунов проходил дистанцию, в него врезался квадрокоптер, с которого идет видеотрансляция. Это недоработка оператора, организаторов. Но этот квадрокоптер не помешал Большунову и не сказался на его результате.

Саша показал далекий от оптимального результат, потому что он ранее переболел, из-за чего не смог сделать определенную работу на тренировках. Это видно по его ходу. Мышцы Большунова пока не готовы работать в максимальном режиме. С гонками это восстановится», – сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко .

Большунов занял в гонке девятое место, уступив 48,1 секунды победителю – Савелию Коростелеву.

Коптер влетел в Большунова прямо в гонке – комментаторы ничего не заметил