  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Клэбо о шести золотых медалях в Милане-2026: «Это возможно. Но все равно – если это случится, я буду шокирован»
1

Клэбо о шести золотых медалях в Милане-2026: «Это возможно. Но все равно – если это случится, я буду шокирован»

Йоханнес Клэбо считает, что может взять все шесть золотых медалей в Милане-2026.

Норвежский лыжник завоевал шесть золотых медалей на чемпионате мира-2025.

«Мы, по крайней мере, показали, что это возможно теоретически, физически и практически. Но все должно быть в порядке – ежедневная форма, лыжи, смазка и товарищи по команде. И нас ждет очень сложная трасса с последним спуском перед финишем.

Многое должно пройти хорошо, но это возможно. Я сделаю все возможное, чтобы это получилось. Но если это повторится, я буду шокирован», – рассказал Клэбо.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: VG
logoЙоханнес Клэбо
logoсборная Норвегии
logoОлимпиада-2026
лыжные гонки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Йоханнес Клэбо: «Повторить результат чемпионата мира в Тронхейме на Олимпиаде-2026 мне будет очень сложно»
712 октября, 13:33
Пеллегрино о Клэбо: «Восхищаюсь тем, что Йоханнес никогда не ошибается. Кажется, что ему все дается легко, но люди не понимают, насколько это сложно»
12 октября, 12:44
Губерниев о Клэбо: «Сначала одни высказывания, потом несколько другие. Завтра он пропоет голосом Николая Расторгуева: «Я в Россию влюблен!»
1411 октября, 20:18
Главные новости
Сергей Крянин: «Жду, что на Олимпиаду поедет вся наша команда в полном составе, чтобы достойно представить нашу страну»
416 октября, 18:19
Васильев о словах главы Лыжной ассоциации Финляндии про недопуск россиян: «Надо взять ее на карандаш и пожизненно закрыть ей въезд в Россию»
1316 октября, 16:18
Юрий Бородавко: «Финны не сказали ничего нового. Это очередной пиар президента Лыжной ассоциации Финляндии»
116 октября, 15:11
Губерниев о запрете российским лыжникам выступать в Финляндии: «Как решать эту проблему? Договариваться так или иначе и начинать дружить»
5516 октября, 14:54
Степанова о запрете российским лыжникам выступать в Финляндии: «Как сказать по-фински: «Вы просто глупцы и стреляете сами себе в ногу»
516 октября, 13:42
Тихонов о запрете российским лыжникам выступать в Финляндии: «Я бы из этой страны проклятых чухонцев сделал Хиросиму. В назидание остальным странам»
14616 октября, 12:46
Россияне в случае допуска FIS не смогут выступить на лыжном Кубке мира в Финляндии из-за запрета на въезд в страну
8616 октября, 09:08
В семье олимпийского чемпиона Сергея Устюгова появился третий ребенок
616 октября, 06:13
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2025/26: Кубок России стартует в Кировске в ноябре, ЧР – в Южно-Сахалинске в феврале
414 октября, 20:25
Календарь Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап пройдет в Руке в ноябре, финал – в Лейк-Плэсиде в марте
2514 октября, 20:25
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
39 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
419 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
39 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10