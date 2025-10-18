Клэбо о шести золотых медалях в Милане-2026: «Это возможно. Но все равно – если это случится, я буду шокирован»

Йоханнес Клэбо считает, что может взять все шесть золотых медалей в Милане-2026.

Норвежский лыжник завоевал шесть золотых медалей на чемпионате мира-2025.

«Мы, по крайней мере, показали, что это возможно теоретически, физически и практически. Но все должно быть в порядке – ежедневная форма, лыжи, смазка и товарищи по команде. И нас ждет очень сложная трасса с последним спуском перед финишем.

Многое должно пройти хорошо, но это возможно. Я сделаю все возможное, чтобы это получилось. Но если это повторится, я буду шокирован», – рассказал Клэбо.