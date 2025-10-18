Депутат Свищев: «Мы видим оголтелую русофобскую кампанию против российских спортсменов. Непонятно, какую результативную часть хочет получить FIS»

Депутат Дмитрий Свищев заявил, что против лыжников ведется русофобская кампания.

Ранее президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти заявила, что российские спортсмены не смогут въехать в страну даже в случае допуска до соревнований от Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«И как это можно расценивать? А ведь на минуточку это президент финской федерации лыжного спорта. Она просто не имеет права делать такие заявления. Почему на это не реагирует FIS? Налицо дискриминация по национальному признаку. Не ее право запрещать участвовать спортсменам в соревнованиях, даже на территории ее страны.

Подавая заявку на проведение соревнований, она дает обязательства сопровождать и помогать всем спортсменам, независимо от их национальности. В том числе обеспечив визовую поддержку и безопасное пребывание на территории их страны», – сказал первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев .

По информации NRK, на данный момент FIS разослала письмо национальным федерациям, в котором приводятся аргументы за допуск россиян.

«С одной стороны, звучит красиво. Обозначили позицию, обращаются к федерациям разных стран. С другой стороны, мы сейчас видим оголтелую русофобскую кампанию, направленную против российских спортсменов. Многие спортсмены открыто говорят, что им запрещено разговаривать, фотографироваться и участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами. Это идет на уровне правительств стран.

Поэтому данный запрос, как мне кажется, полупровокационная история. Даже если национальные федерации захотят допустить россиян, им могут это запретить руководство их стран и спонсоры. Так себе история. Если FIS действительно хочет обсудить этот вопрос, это нужно делать на полях исполкомов и конгрессов. Тогда можно было бы принять решение о допуске российских спортсменов.

Мы слышим выступление президента финской федерации, с русофобскими заявлениями выступают норвежцы. А ведь это не самые последние страны в лыжном спорте. И все они категорично выступают против допуска россиян.

Я лично не могу понять, хорошая это или плохая новость. Непонятно, чем это завершится и какую результативную часть хочет получить FIS. Если максимальное количество спортсменов (а мы уверены, что так и есть) скажут, что хотят видеть россиян, что произойдет в итоге? Вряд ли президент примет решение о допуске. Нужно будет выносить решение на исполком. Кроме того, мы не знаем, как будет приниматься это решение. На месте FIS я бы такие действия не совершал.

Многие спортсмены побоятся отвечать правду. Кто‑то промолчит или займет нейтральную позицию. Правительства некоторых стран говорят, что финансирование спортсменов, которые участвуют в одних соревнованиях с россиянами, будет прекращено. О чем тут можно говорить? Спортсмены и федерации в этих странах зависимы. Иллюзий питать не нужно», – отметил Свищев.