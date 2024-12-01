Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
Тереза Йохауг раскритиковала трассу на Кубке мира в Финляндии.
Сегодня Йохауг стала четвертой в масс-старте свободным стилем в финском городе Рука. Победительнице американке Джесси Диггинс она уступила 4,2 секунды.
«Это трасса, на которой быть позади является преимуществом. Очевидно, это скучно. Но с этим ничего не поделаешь.
Я действительно старалась, но в итоге (другие) оказались лучше. Так что я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет», – сказала Йохауг.
В норвежском Тронхейме в 2025 году пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: TV2
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