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Тереза Йохауг завоевала серебро в первой гонке после возвращения на Кубок мира

Йохауг взяла серебро в первой гонке Кубка мира после возвращения в спорт.

Сегодня на этапе в Руке прошла женская классическая «разделка» на 10 км. Победу одержала шведка Фрида Карлссон, норвежка Тереза Йохауг уступила ей 46,5 секунды. 

36-летняя Йохауг – четырехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам. После сезона-2021/22 она объявила о завершении карьеры, в мае 2023 года родила дочь, а в этом сезоне вернулась на Кубок мира.

Йохауг вернулась, а Клэбо... уйдет? Главное о лыжном сезоне – уже третьем без России

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
лыжные гонки
logoТереза Йохауг
logoКубок мира
logoФрида Карлссон
logoсборная Норвегии жен
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