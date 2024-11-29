Тереза Йохауг завоевала серебро в первой гонке после возвращения на Кубок мира
Йохауг взяла серебро в первой гонке Кубка мира после возвращения в спорт.
Сегодня на этапе в Руке прошла женская классическая «разделка» на 10 км. Победу одержала шведка Фрида Карлссон, норвежка Тереза Йохауг уступила ей 46,5 секунды.
36-летняя Йохауг – четырехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам. После сезона-2021/22 она объявила о завершении карьеры, в мае 2023 года родила дочь, а в этом сезоне вернулась на Кубок мира.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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