Тереза Йохауг завоевала серебро в первой гонке после возвращения на Кубок мира

Йохауг взяла серебро в первой гонке Кубка мира после возвращения в спорт.

Сегодня на этапе в Руке прошла женская классическая «разделка» на 10 км. Победу одержала шведка Фрида Карлссон, норвежка Тереза Йохауг уступила ей 46,5 секунды.

36-летняя Йохауг – четырехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам. После сезона-2021/22 она объявила о завершении карьеры, в мае 2023 года родила дочь, а в этом сезоне вернулась на Кубок мира.

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