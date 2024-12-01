Большунов о болезни перед сезоном: «На нее ушло около месяца. Пока не получается от слова совсем, организм вообще не бежит»

Александр Большунов рассказал, что почти месяц болел перед стартом сезона.

– Состояние нормальное, стабилизируется с каждым днем. По идее должно становиться лучше.

– Мотивация как у тебя? Опять выиграть максимальное количество гонок или пока не думаешь об этом?

– Пока не думаю об этом. Начало сезона не складывается пока что, поэтому загадывать вообще не буду. Как пойдет.

– Почему не складывается? Я знаю, у тебя был большой период без тренировок в межсезонье.

– Был и там перерыв, был перерыв самый главный перед стартом сезона. Потому что после Сочи и октябрьского сбора заболел. Это заболевание длилось до начала ноября. Потом приехал в Ханты-Мансийск позже остальных. Потренировался пять дней, опять заболел с температурой – еще три четыре дня вылетело.

На болезнь всего ушло около месяца. Получилось без объемных тренировок, так что сейчас приходится как-то выкручиваться. Пока не получается от слова совсем. Организм вообще не бежит.

– Ну вторым же заехал.

– Уже что-то, но пока все равно не то, – рассказал Большунов в эфире «Матч ТВ».