Степанова о местах проведения гонок: «Угадайте, куда легче зазвать лучших: в Одинцово или в крайне милый, но далекий сибирский поселок. Почему бы не устроить опрос среди лыжников»

Вероника Степанова предложила опрос среди лыжников насчет выбора мест для гонок.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова высказалась об организации трансляций Кубка России. Первый этап соревнований проходил с 23 по 26 ноября в Вершине Теи.

«Несколько проблем, которые нашему спорту придется решать.

Выбор места гонок. Более-менее приличное качество – это либо дорогое, либо очень дорогое удовольствие. Трансляция «Гонки Легкова» в Подмосковье всегда будет дешевле, чем организация такой же из далекого районного центра. В разы!

Аргументы в духе «эта трасса прошла гомологацию, а эта – нет» мне кажутся разговором из ушедшей эпохи. Кому какое дело, подходит она под стандарты FIS или нет? Ни зрителям, ни самим спортсменам это не интересно – трасса для всех одна. Кто думает, что обыграть лучших лыжниц и биатлонисток страны на «негомологизированной» трассе на той же «Гонке Легкова» в Пересвете легко, я приглашаю попробовать.

Единственная категория лыжников, которым важна сертификации трассы – это кандидаты в мастера спорта, которые хотят стать мастерами. Им нужно «заехать в тридцатку» только в гонке на такой трассе – иначе не присвоят. Ну так и устраивайте такие соревнования пару раз в году, чтобы был шанс.

Выбор форматов гонок. Организовать относительно приличный показ гонки за относительно малые деньги можно только в одном виде программы: спринте. Там дистанция до 1800 метров, можно и пятью камерами обойтись. И победитель виден сразу.

В масс-стартах победитель тоже виден сразу, но там круги длиннее, от 2.5 до 5 километров. Надо в лесу операторов расставлять, там уже пятью камерами не обойдешься. Самые тяжелые гонки – это «разделки». Я вообще считаю, что их время ушло, что смотреть это невозможно даже при максимальном качестве (и стоимости) организации показа, но понимаю, что пока не все согласятся на отказ. Но все, думаю, согласятся, что именно в «разделках» качество трансляции, графика, знания и быстрота реакции режиссеров и комментаторов особенно важны.

Места проведения соревнований. Если устраивать соревнования в Парке Лазутиной в Подмосковье, то это будет рассчитано на одну категорию болельщиков, интересующихся лыжами. Если в Вершине Теи, то на другую. И угадайте, куда легче зазвать лучших лыжников: в Одинцово, в получасе езды от которого живет половина сборной, или в крайне милый, симпатичный, оставивший лучшие воспоминания, но такой далекий сибирский поселок.

Почему бы не устроить закрытый опрос среди тех самых ведущих лыжников, которых вы в трансляциях, а потом на пьедесталах и видите: в Теи вы предпочитаете бежать или в Подмосковье?» – написала Степанова в своей колонке на «Матч ТВ», также призвав к дополнительной работе с аудиторией.