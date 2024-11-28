  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Степанова о местах проведения гонок: «Угадайте, куда легче зазвать лучших: в Одинцово или в крайне милый, но далекий сибирский поселок. Почему бы не устроить опрос среди лыжников»
5

Степанова о местах проведения гонок: «Угадайте, куда легче зазвать лучших: в Одинцово или в крайне милый, но далекий сибирский поселок. Почему бы не устроить опрос среди лыжников»

Вероника Степанова предложила опрос среди лыжников насчет выбора мест для гонок.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова высказалась об организации трансляций Кубка России. Первый этап соревнований проходил с 23 по 26 ноября в Вершине Теи.

«Несколько проблем, которые нашему спорту придется решать.

Выбор места гонок. Более-менее приличное качество – это либо дорогое, либо очень дорогое удовольствие. Трансляция «Гонки Легкова» в Подмосковье всегда будет дешевле, чем организация такой же из далекого районного центра. В разы!

Аргументы в духе «эта трасса прошла гомологацию, а эта – нет» мне кажутся разговором из ушедшей эпохи. Кому какое дело, подходит она под стандарты FIS или нет? Ни зрителям, ни самим спортсменам это не интересно – трасса для всех одна. Кто думает, что обыграть лучших лыжниц и биатлонисток страны на «негомологизированной» трассе на той же «Гонке Легкова» в Пересвете легко, я приглашаю попробовать.

Единственная категория лыжников, которым важна сертификации трассы – это кандидаты в мастера спорта, которые хотят стать мастерами. Им нужно «заехать в тридцатку» только в гонке на такой трассе – иначе не присвоят. Ну так и устраивайте такие соревнования пару раз в году, чтобы был шанс.

Выбор форматов гонок. Организовать относительно приличный показ гонки за относительно малые деньги можно только в одном виде программы: спринте. Там дистанция до 1800 метров, можно и пятью камерами обойтись. И победитель виден сразу.

В масс-стартах победитель тоже виден сразу, но там круги длиннее, от 2.5 до 5 километров. Надо в лесу операторов расставлять, там уже пятью камерами не обойдешься. Самые тяжелые гонки – это «разделки». Я вообще считаю, что их время ушло, что смотреть это невозможно даже при максимальном качестве (и стоимости) организации показа, но понимаю, что пока не все согласятся на отказ. Но все, думаю, согласятся, что именно в «разделках» качество трансляции, графика, знания и быстрота реакции режиссеров и комментаторов особенно важны.

Места проведения соревнований. Если устраивать соревнования в Парке Лазутиной в Подмосковье, то это будет рассчитано на одну категорию болельщиков, интересующихся лыжами. Если в Вершине Теи, то на другую. И угадайте, куда легче зазвать лучших лыжников: в Одинцово, в получасе езды от которого живет половина сборной, или в крайне милый, симпатичный, оставивший лучшие воспоминания, но такой далекий сибирский поселок.

Почему бы не устроить закрытый опрос среди тех самых ведущих лыжников, которых вы в трансляциях, а потом на пьедесталах и видите: в Теи вы предпочитаете бежать или в Подмосковье?» – написала Степанова в своей колонке на «Матч ТВ», также призвав к дополнительной работе с аудиторией.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
лыжные гонки
logoВероника Степанова
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Гонка Легкова
logoFIS
Рекомендуем
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Вероника Степанова: «Показ гонок силами пяти энтузиастов – это не трансляция. Надо прекратить цепляться за прошлое и думать, как привлечь зрителей»
3сегодня, 15:20
Вероника Степанова: «Не стоит проситься обратно в Муонио, Ливиньо или Холменколлен. Надо свои соревнования проводить так, чтобы у европейских лыжников слюнки текли на морозе»
4521 ноября, 09:40
Вероника Степанова: «На Западе пребывают в иллюзиях, что как только россиян пригласят обратно, мы рванем к ним со всех ног и на любых условиях. Так не будет»
10212 сентября, 11:13
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Вероника Степанова: «Показ гонок силами пяти энтузиастов – это не трансляция. Надо прекратить цепляться за прошлое и думать, как привлечь зрителей»
3сегодня, 15:20
Клэбо подписал контракт с финским производителем материалов для смазки лыж
2сегодня, 14:25
Норвежский обладатель прав на показ Кубка мира по лыжным гонкам будет показывать первый этап в Руке только по платной подписке
9сегодня, 09:55
Расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Вершине Теи. Старт гонок – в 6 утра по Москве
7сегодня, 06:59
Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке
2сегодня, 05:00
Клэбо проведет пресс-конференцию 28 ноября, на которой сообщит о своем будущем: «Это повлияет на мою карьеру»
16вчера, 08:52
Черноусов о возможном переходе Нортуга в Лихтенштейн: «Сейчас не могу так много сказать, но лично я всегда Петтеру рад»
2вчера, 07:50
Дмитрий Губерниев: «Вяльбе превратилась в абсолютно нерукопожатного персонажа. У меня нет никакого желания говорить про эту девушку»
6826 ноября, 19:49
Петтер Нортуг заявил, что рассматривает переход в Лихтенштейн: «Это шанс на Олимпиаду. Их сборную тренирует Черноусов»
1726 ноября, 17:54
Елена Вяльбе: «Если бы президент FIS хотел, чтобы мы вернулись, ему очень сложно. Там все основные страны – русофобы, они как раз и его не поддерживают»
726 ноября, 12:43
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1229 сентября, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Лыжник Коростелев о матче с футболистами: «Очень интересно сыграть против Аршавина, Быстрова, Погребняка. У нас есть возможность перебегать их»
420 апреля, 05:15
Степанова и Большунов победили в дистанционных зачетах Кубка России по лыжным гонкам
37 апреля, 14:10
РУСАДА в марте получило 20 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов
123 апреля, 08:01
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Превц победил, Хубер – 2-й, Форфанг – 3-й
122 марта, 22:08
Горные лыжи. Кубок мира. Рогентин победил в супергиганте, Мейар – 2-й, Буассе – 3-й, пять швейцарцев попали в топ-8
22 марта, 16:34
Горные лыжи. Кубок мира. Ледецка победила в супергиганте, Бриньоне – 2-я, Викхофф Ли – 3-я
22 марта, 16:15
Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в общем зачете, Сван – 2-я, Карлссон – 3-я
1617 марта, 12:13