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Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

С 29 ноября по 1 декабря в финской Руке пройдет первый этап Кубка мира по лыжам.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

1-й этап

Рука, Финляндия

Расписание гонок

29 ноября, пятница

10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины

12:00 Матч! Арена

10 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины

14:40 Матч! Арена

30 ноября, суббота

Спринт, классический стиль, мужчины и женщины

Квалификация – 11:00

Финалы – 13:30 Матч! Арена

1 декабря, воскресенье

20 км, масс-старт, свободный стиль, мужчины

11:30 Матч! Арена

20 км, масс-старт, свободный стиль, женщины

13:25 Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.

Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2024/25: КМ стартует в Руке 29 ноября, ЧМ пройдет в Тронхейме в феврале-марте

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
лыжные гонки
телевидение
расписание турниров
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Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2024/25: КМ стартует в Руке 29 ноября, ЧМ пройдет в Тронхейме в феврале-марте
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