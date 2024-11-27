Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке
С 29 ноября по 1 декабря в финской Руке пройдет первый этап Кубка мира по лыжам.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
1-й этап
Рука, Финляндия
Расписание гонок
29 ноября, пятница
10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины
12:00 Матч! Арена
10 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины
14:40 Матч! Арена
30 ноября, суббота
Спринт, классический стиль, мужчины и женщины
Квалификация – 11:00
Финалы – 13:30 Матч! Арена
1 декабря, воскресенье
20 км, масс-старт, свободный стиль, мужчины
11:30 Матч! Арена
20 км, масс-старт, свободный стиль, женщины
13:25 Матч! Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.
Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2024/25: КМ стартует в Руке 29 ноября, ЧМ пройдет в Тронхейме в феврале-марте
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
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