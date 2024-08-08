Вероника Степанова: «Когда-нибудь к нам поедут лидеры Кубка мира. Наша задача – к тому времени создать такой турнир, чтобы они смотрели и завидовали»

Теги плавание телевидение Кубок мира лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Евгения Чикунова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова считает, что российский спорт может оставаться на мировом уровне.

«Почему бы нам не оставаться на мировом уровне даже в изоляции? Отличных стадионов и спортивных баз у нас много – те, что я знаю, на которых тренируюсь, абсолютно ничем европейским не уступают.

Кисловодск, Сочи, Тюмень, Ханты-Мансийск, Малиновка, Раубичи в Белоруссии. Готова предметно поспорить с любым «знатоком», который будет утверждать, что Вуокатти или Ливиньо чем-то лучше.

У европейских стадионов и тренировочных баз есть лишь одно безусловное преимущество: они там, где почти все мировые соревнования и проводятся.

Тренеры наши не только не растеряли квалификацию, которая позволяла нам побеждать на Олимпиадах, но и опережают мировой уровень во многих отношениях.

Да, в чем-то, наверное отстают – не можем же быть впереди всех и во всем! Но работа идет постоянно, на базе Российского международного олимпийского университета проводятся семинары и конференции, разбирают лучшие идеи.

Могу твердо сказать, что мы сейчас тренируемся во многом по-другому, чем, например, в 2021-м. Много нового, сложного, эффективного. Я значительно сильнее себя самой пару лет назад – и это не предел.

Призовые на главных соревнованиях наших тоже вполне достойные – вполне сравнимые с тем, что во многих странах за победы на Олимпиаде платят. Сколько Кэти Ледеки получит собственно за золото на Олимпиаде? Примерно столько, сколько Евгения Чикунова.

Другое дело, что у американки рекламные контракты по меньшей мере с пятью крупными брендами. Вот чего нам так не хватает: очереди из потенциальных спонсоров сразу у пьедестала! Ау, российские фирмы и компании, где вы? Когда предложите контракты Жене Чикуновой – нет у нас сейчас спортсменки лучше!

Самое интересное, что рынок потребления у нас растет, и российские компании уверенно освоили те ниши, которые освободили западные бренды. Но ушедшая из России шоколадная компания из Пенсильвании американскую пловчиху спонсирует, а где шоколадная компания из Москвы, Питера или Тольятти?

Почему наши бизнесмены по прежнему живут под лозунгом «хорошая вещь сама себя продаст», а американцы, европейцы твердо знают, что не продаст и платят атлетам для продвижения? <...>

Если у нас чего-то не хватает, так этого зрительского интереса. Мы сами сделали именно из олимпийских чемпионов кумиров. Призы, подарки, внимание. Поверьте, знаю, о чем говорю! Олимпиада – раскрученный бренд, не более того.

Почему бы не попробовать устроить матчевую встречу Китай – Россия среди пловцов? Только не надо туда пытаться привезти максимум атлетов – только тех, кто входит в текущую мировую десятку. Если таких пять, то впятером пусть плывут. Два – значит, два.

Но это должно быть действительно альтернативой Олимпиаде по разогреву публики. Говорят, в Казани очень быстрая вода – значит, надо именно там проводить, есть шанс на рекорды.

Да, у нас в лыжных гонках так не получится – все нынешние лидеры Кубка мира из сильно недружественных стран. К нам сейчас и за миллион долларов не поедут. Ключевое слово «сейчас». Потому что когда-нибудь – поедут.

Наша задача к тому времени создать такой турнир, чтобы они смотрели и завидовали. Все идет в верном направлении – появились в нашем спорте крупные спонсоры, которые все могут и уже многое умеют.

Но пока до настоящего конкурента Олимпиаде далеко, над этим надо работать, причем круглый год», – написала олимпийская чемпионка в колонке для «Матч ТВ». 

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20 комментариев
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Наша задача – к тому времени создать такой турнир, чтобы они смотрели и завидовали!

Чемпионат мира по огуречному хрусту - я что, какая-то шутка для вас?
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Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки
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Лыжница Вероника Степанова считает, что российский спорт может оставаться на мировом уровне.
«Почему бы нам не оставаться на мировом уровне даже в изоляции ?
Тарасова предупредила о деградации спорта России из-за мировой изоляции
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«Внутренний спорт без международных стартов не будет развиваться. Если изоляция будет продолжаться, это приведет к глобальному упадку. Остается только верить, что все это продлится не так долго», — надеется Тарасова.
1 августа был большой пост на спортс ,,Легкая атлетика – пример, как деградирует наш спорт без мировых стартов" все подробно разжевано
Хочется спросить Степанову фразой из ,,Формула любви" ( Л.Броневой)
"Скажите, а вы из принципа игнорируете здравый смысл или у вас к нему личная неприязнь?"
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Один автор написал программу Путину и ее вот этот эпос.
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"К тому времени" дай нам бог сохранить хоть что-то, и избавиться от подобных тебе холуёв на всех уровнях.
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Для крутого турнира нужны деньги и хорошие организаторы. Поскольку больших спонсоров в лыжах по большому счету нет, кроме как из бюджета общего и регионального денег не предвидится в обозримом будущем. Ну а раз деньги бюджетные, организовывают все чиновники, поэтому ничего реально крутого ждать не стоит.
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Ой как грустно... Как грустно всё это читать. Прям безнадëга какая-то... Третий год рассказывают, что "нужно создать альтернативный турнир" 🙄 и год за годом одни и теже же слова. В игры БРИКС уже вбухали денег мама не горюй, а в итоге вышло ну очень печальное нечто. О "Русском вызове" на первом канале даже говорить не хочется... Что там дальше? Игры Дружбы? Ну давайте: "Пилите, Шура, пилите" (с)
Грусть-тоска😌
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А если не будут завидовать, то отключим газ!
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Не, Степашка, это нереально
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Ответ Serge Vendino
Для крутого турнира нужны деньги и хорошие организаторы. Поскольку больших спонсоров в лыжах по большому счету нет, кроме как из бюджета общего и регионального денег не предвидится в обозримом будущем. Ну а раз деньги бюджетные, организовывают все чиновники, поэтому ничего реально крутого ждать не стоит.
для крутого турнира нужны крутые участники, хоть сколько вбухай миллиардов если конкуренты из Туниса, крутым он нн будет
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Прежде надо создать такие товары, которые захотят покупать и спортсмены и болельщики, и просто жители. Какие спонсоры ?
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Степанова:
Ау, российские спонсоры !
Моя копилка открыта для вас :)
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Снова и опять всякие непонятные Вероники Степановы берут на себя слишком много и вещают за всех и за каждого. Нет, а действительно, она кто? Какой-то якобы психолог живущий в какой-то непонятной Мексике будет говорить за лыжи?! Ну раз психолог, то сидим и не психуем. Зачем лезть туда, где ты не компетентна...
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Степанова всё пыжится, мечтает что-то кому-то доказать.
Пора бы уже принять реалии и не жить фантазиями.
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Снова песни про импортозамещения и прочее.
Чтобы организовать такие соревнования, нужно чтобы этим не чиновники занимались, которым важно лишь выслужиться.
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Сравнивать уровень потребления в России с такими странами как США, Великобритания, Япония, Австралия неверно. А бизнесмены из России вряд ли будут толпами приглашать спортсменов для рекламы своих продуктов. Кто из простых граждан в лицо знает Чикунову? Ну будет её лицо на этикетке шоколада. Уверен, что никто ломая ноги не побежит покупать именно этот продукт. Степанова не до конца понимает чаяния простых граждан, отсюда все эти фантазии.
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Чтобы они завидовали, надо делать открытый чемпионат с космическими призовыми и пригласительными бонусами за участие для первой мировой 20-ки. Даже если не приедут, начнут доить свои федерации, что нам максимально на руку за 2 года до олимпиады в Италии.
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Вот что бывает дети, когда человек проживает всю жизнь при пожизненном лидере 😂😂
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Ледеки - мировой бренд, в том числе и благодаря Олимпиаде, а Чикунова на данный момент - нет. Ну и далее примерно так же по тексту. Никто к нам не приедет. Даже на этапы в Рыбинске не все далеко приезжали, помню Чекалева там даже золото КМ смогла взять когда-то. Надо жить как есть, проводить свои соревнования, отбросить гигантизм типа БРИКС, чтобы не быть посмешищем. Жизнь продолжается, просто для мизерной прослойки людей, олицетворяющих большой спорт, она стала другой.
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