Александр Большунов: «Два дня назад Мальцев подходил и говорил: «Сань, поехали уже домой, чтобы заниматься другими делами. А смысл так бегать?»
Александр Большунов заявил, что впервые в сезоне показал нормальный результат.
Сегодня Большунов стал вторым на этапе Кубка России в Вершине Теи в коньковой «разделке» на 15 км. Победил Денис Спицов, третье место занял Артем Мальцев.
«Только потихоньку начинаем оживать после всех непонятных ситуаций, которые были в начале сезона. Рад, что в день рождения Юрия Викторовича (Бородавко) мы втроем показали хороший результат.
Боролись на протяжении всей дистанции вместе. Хотя два дня назад Артем подходил и говорил: «Сань, поехали уже домой, чтобы заниматься другими делами. А смысл так бегать?»
Я с ним полностью согласен, потому что ты либо борешься за тройку и выигрываешь, либо вообще не бегаешь.
Но подготовка была скомканная, а сегодня первый нормальный результат, — сказал Большунов в эфире трансляции ФЛГР.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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