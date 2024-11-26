Александр Большунов: «Два дня назад Мальцев подходил и говорил: «Сань, поехали уже домой, чтобы заниматься другими делами. А смысл так бегать?»

Александр Большунов заявил, что впервые в сезоне показал нормальный результат.

Сегодня Большунов стал вторым на этапе Кубка России в Вершине Теи в коньковой «разделке» на 15 км. Победил Денис Спицов, третье место занял Артем Мальцев.

«Только потихоньку начинаем оживать после всех непонятных ситуаций, которые были в начале сезона. Рад, что в день рождения Юрия Викторовича (Бородавко) мы втроем показали хороший результат.

Боролись на протяжении всей дистанции вместе. Хотя два дня назад Артем подходил и говорил: «Сань, поехали уже домой, чтобы заниматься другими делами. А смысл так бегать?»

Я с ним полностью согласен, потому что ты либо борешься за тройку и выигрываешь, либо вообще не бегаешь.

Но подготовка была скомканная, а сегодня первый нормальный результат, — сказал Большунов в эфире трансляции ФЛГР.