Горные лыжи. Кубок мира. Штрассер вновь победил в слаломе, Хауган – 2-й, Ноэль – 3-й
Линус Штрассер вновь победил в слаломе на Кубке мира по горным лыжам в Австрии.
Горные лыжи
Кубок мира
Шладминг, Австрия
Мужчины
Слалом
1. Линус Штрассер (Германия) – 1.45,20
2. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,28
3. Клеман Ноэль (Франция) – 1,02
4. Марк Роша (Швейцария) – 1,08
5. Мануэль Феллер (Австрия) – 1,14
6. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,15
7. Кристоффер Якобсен (Швеция) – 1,29
8. Даниэль Юле (Швейцария) – 1,32