Горные лыжи. Кубок мира. Штрассер вновь победил в слаломе, Хауган – 2-й, Ноэль – 3-й

Линус Штрассер вновь победил в слаломе на Кубке мира по горным лыжам в Австрии.

Горные лыжи

Кубок мира

Шладминг, Австрия

Мужчины

Слалом

1. Линус Штрассер (Германия) – 1.45,20

2. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,28

3. Клеман Ноэль (Франция) – 1,02

4. Марк Роша (Швейцария) – 1,08

5. Мануэль Феллер (Австрия) – 1,14

6. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,15

7. Кристоффер Якобсен (Швеция) – 1,29

8. Даниэль Юле (Швейцария) – 1,32