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Работающий врачом муж Йохауг взял отпуск за свой счет до 21 марта, чтобы помочь лыжнице подготовиться к ЧМ-2025

Муж Терезы Йохауг взял отпуск до 21 марта, чтобы помочь подготовиться к ЧМ-2025.

Об этом пишет Dagbladet. В нынешнем сезоне 36-летняя норвежская лыжница возобновила карьеру ради участия в чемпионате мира в Тронхейме.

Ее муж Нильс Якоб Хофф - победитель ЧМ-2013 в академической гребле, который сейчас работает врачом. Он взял отпуск за свой счет до 21 марта 2025 года, чтобы в этот период ухаживать за ребенком, пока Тереза сосредоточена на спорте. В мае 2023-го в их семье родилась дочь Кристин.

«Ее мечты – мои мечты, и наоборот. С амбициями Терезы нельзя отдаваться делу лишь наполовину. Поэтому нам пришлось так поступить. Мы команда», – цитирует Хоффа NRK.

Тереза – четырехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам. Накануне она выиграла «разделку» на 10 км классическим стилем на турнире в Бейтостолене.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Dagbladet
Нильс Якоб Хофф
logoТереза Йохауг
лыжные гонки
logoчемпионат мира
logoсборная Норвегии
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