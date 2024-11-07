Петтер Нортуг: «Каждый день просыпаюсь с сообщениями о ЧМ, что там будет и каковы мои планы. Сам же я представляю, что в Тронхейме буду стоять у боковой линии»

Петтер Нортуг считает, что не сможет отобраться на чемпионат мира по лыжным гонкам.

Ранее 38-летний норвежец сообщил о возвращении в лыжные гонки. Он планирует выступить на открытии сезона в Бейтостолене.

– Сижу и практически смеюсь, потому что каждый день просыпаюсь с сообщениями о ЧМ, о том, что там будет и каковы мои планы. Сам же я представляю, что в Тронхейме буду стоять у боковой линии. Я визуализирую себя на подиуме Васалоппета. Такова мечта.

– Тебя удивляют разговоры о твоем участии в ЧМ? Или на самом деле это неудивительно, так как ты сам посеял это зернышко?

– Я слегка удивлен, как много хайпа и вопросов на этот счет. Одно дело – то, что я сказал в Норвегии, но в других странах это было воспринято, будто я готовлюсь к ЧМ. Так что чувства смешанные.

А еще есть несколько лыжников, в частности из России, которые связались со мной по WhatsApp. Они считают, что я готовлюсь к ЧМ, после того как прочли материалы в норвежских СМИ, наверняка переведенные российскими СМИ. Так что приходится много объяснять.

– Что ты им говоришь?

– Говорю как есть. Что будет невозможно отобраться, что это безнадежно. Но судя по всему, это не помогает.

Много стоящих впереди меня солдат должно пасть, чтобы я встал в строй. Поэтому для меня будет неправильным мечтать о чем-то, что выглядит невозможным.

Могу гарантировать одно – мы бы взяли золото ЧМ, если бы я бежал первый этап, а Йоханнес второй. Я мог бы и на втором этапе пробежать.

– Ты чувствуешь, что хочешь выложиться на 100 процентов, чтобы дать шанс этому одному проценту?

– Да. Положа руку на сердце, я хочу показать людям, что использую этот один процент. Поэтому до чемпионата Норвегии я буду бегать обычные гонки, а не марафоны. Поэтому я сейчас на высотном сборе. Я ничего не обещаю, но надеюсь быть в хорошей форме в середине января и быстро бежать на лыжах, – сказал Нортуг.