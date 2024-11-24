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Петтер Нортуг выступит на Кубке Скандинавии в декабре

Петтер Нортуг выступит на Кубке Скандинавии в декабре.

Он снялся с турнира в Бейтостолене из-за проблем со спиной.

«На Кубке Скандинавии пробегу три гонки. А пока мне нужно привести себя в форму, там будут хорошие соревнования», – сказал Нортуг.

Кубок Скандинавии стартует в Лиллехаммере 13 декабря.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: NRK
лыжные гонки
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logoсборная Норвегии
Кубок Скандинавии
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