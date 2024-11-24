Петтер Нортуг выступит на Кубке Скандинавии в декабре.

Он снялся с турнира в Бейтостолене из-за проблем со спиной.

«На Кубке Скандинавии пробегу три гонки. А пока мне нужно привести себя в форму, там будут хорошие соревнования», – сказал Нортуг .

Кубок Скандинавии стартует в Лиллехаммере 13 декабря.