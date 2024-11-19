Петтер Нортуг может пропустить турнир в Бейтостолене из-за проблем со спиной
Норвежский лыжник Петтер Нортуг может пропустить открытие сезона в норвежском Бейтостолене, которое пройдет 22-24 ноября.
За несколько дней до старта гонок 38-летний норвежец сообщил о проблемах спиной. Планировалось, что он выступит в Бейтостолене впервые с 2018 года.
Нортуг – 13-кратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам. Он завершил карьеру в 2018-м, но позже высказывался о возможном возвращении спорт.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: TV2
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